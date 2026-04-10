Агентство "Москва": два человека погибли при пожаре в квартире в Ясеневе

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Два человека погибли в пожаре в жилом доме в столичном районе Ясенево, сообщил Агентству "Москва" источник.

Возгорание произошло в квартире на улице Вильнюсской. Помещение на 16-м этаже жилого дома было сильно захламлено. Тело было найдено в очаге возгорания.

Спасателям удалось вытащить второго пострадавшего, однако бригада скорой помощи констатировала смерть. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

Ранее трое детей пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге. Они были госпитализированы. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на площади 10 квадратных метров.

Также возгорание произошло в жилом пятиэтажном доме в Хабаровске. После ликвидации огня на месте были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни. Причины возгорания и обстоятельства происшествия установят следователи.

