Трое детей попали в больницу из-за пожара в Санкт-Петербурге

Трое детей пострадали и были госпитализированы в результате пожара в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20:38. Пожар происходил в трехкомнатной квартире на площади 10 квадратных метров.

К 21:05 горение было ликвидировано. К тушению привлекли 3 единицы техники МЧС, 15 человек личного состава.

