Семьям погибших при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" выплатят по 10 млн рублей

Предприятие "Нижнекамскнефтехим", входящее в группу "Сибур", выплатит по 10 миллионов рублей родственникам погибших в результате ЧП. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Данная сумма поступит на счета семей вне зависимости от места работы жертв. Более того, предприятие возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами.

В свою очередь, госпитализированные пострадавшие получат по 3 миллиона рублей, а также компенсацию затрат на последующую реабилитацию.

О пожаре на территории промышленной зоны в городе Нижнекамске в Татарстане стало известно 31 марта. Согласно предварительной версии, во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука случилось воспламенение газовой смеси на 1 тысячи квадратных метров с последующим взрывом. Позже возгорание удалось локализовать.

В результате ЧП погибли 3 человека, еще 72 пострадали. Из них 10 доставили в Москву спецбортом МЧС РФ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В городе объявлен трехдневный траур.