Уголовное дело возбуждено после пожара на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане

Уголовное дело возбуждено после пожара на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" в городе Нижнекамске в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

На данный момент следователи и следователи-криминалисты совместно с оперативными подразделениями проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Опрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

О пожаре на предприятии в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Возгорание произошло из-за сбоя в работе оборудования. В результате погиб один человек, еще 50 пострадали. Врачи оказывают им необходимую помощь.

В тушении огня участвуют свыше 60 пожарных и 19 единиц техники. Предполагается, что в дальнейшем будут привлечены дополнительные силы. Также на месте происшествия проводится мониторинг качества воздуха.

Медицинская служба города объявила повышенный уровень готовности. Из-за возгорания повреждено имущество в некоторых домах.

