Пожар произошел на территории "Нижнекамскнефтехима" в Татарстане

Фото: телеграм-канал "Новости Нижнекамска || ЧП Нижнекамск"

Возгорание произошло на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в городе Нижнекамск в Татарстане. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на публикацию мэра города Радмира Беляева в телеграм-канале.

На данный момент специалисты локализуют очаги пожара. Проводится мониторинг качества воздуха, инцидент не представляет угрозы жителям и экологии. Сотрудников предприятия эвакуировали в безопасную зону.

Причиной возгорания, по предварительной информации, послужил сбой в работе оборудования. В результате пострадали несколько человек, их точное число уточняется, добавил мэр, сославшись на пресс-службу компании. На месте происшествия работают медики.

Ранее крупное возгорание произошло в подмосковных Химках. Огонь охватил здание цеха по производству мебели по всей площади.

Пожар был ликвидирован на 960 "квадратах". При этом удалось не допустить распространения огня на соседние объекты. В результате возгорания никто не пострадал.