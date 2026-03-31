Новости

31 марта, 14:50

Происшествия

Пожар произошел на территории "Нижнекамскнефтехима" в Татарстане

Фото: телеграм-канал "Новости Нижнекамска || ЧП Нижнекамск"

Возгорание произошло на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в городе Нижнекамск в Татарстане. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на публикацию мэра города Радмира Беляева в телеграм-канале.

На данный момент специалисты локализуют очаги пожара. Проводится мониторинг качества воздуха, инцидент не представляет угрозы жителям и экологии. Сотрудников предприятия эвакуировали в безопасную зону.

Причиной возгорания, по предварительной информации, послужил сбой в работе оборудования. В результате пострадали несколько человек, их точное число уточняется, добавил мэр, сославшись на пресс-службу компании. На месте происшествия работают медики.

Ранее крупное возгорание произошло в подмосковных Химках. Огонь охватил здание цеха по производству мебели по всей площади.

Пожар был ликвидирован на 960 "квадратах". При этом удалось не допустить распространения огня на соседние объекты. В результате возгорания никто не пострадал.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

