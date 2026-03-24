Открытое горение ликвидировано в мебельном цехе в Химках

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству мебели в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В данный момент огнеборцы проводят проливку и разбор конструкций. Причины пожара устанавливаются.

Крупное возгорание произошло в поселке Лунево вечером 23 марта. Огонь охватил здание по всей площади.

Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 960 квадратных метров. Сотрудникам МЧС также удалось не допустить распространения огня на соседнее здание. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.