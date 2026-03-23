Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 14:15

Происшествия

Число погибших при пожаре в квартире в центре Москвы выросло до 4 человек

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Число погибших при пожаре в квартире в центре Москвы выросло до 4 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что один из пострадавших скончался в больнице.

В свою очередь, пресс-служба ГСУ СК России по столице сообщили о задержании подозреваемого в совершении преступления. Им оказался один из жильцов дома, с ним проводятся необходимые следственные действия.

По данным СМИ, задержанным является 78-летний Евгений Чернов, который ранее работал цирковым артистом. Предварительно, он не потушил сигарету, из-за чего в квартире мужчины начался пожар. При этом сам злоумышленник успел покинуть горящее помещение.

Пожар произошел в одном из жилых домов на улице Николоямской утром 23 марта. Возгорание было выявлено в лифтовом холле. Оно частично охватило лестничную клетку 2-го этажа.

Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей. Спустя время огнеборцы ликвидировали пламя. К тушению привлекались 86 сотрудников и 23 единицы техники МЧС.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование дела контролирует московская прокуратура.

Приоритетной причиной ЧП является неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины будет проведена пожарно-техническая и и судебно-медицинская экспертизы.

Уголовное дело завели после пожара на Николоямской улице

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика