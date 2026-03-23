Причина пожара в доме в центре Москвы будет установлена после экспертизы

Для установления причин возгорания в доме на Николоямской улице Москвы будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Работу сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб на месте координирует Таганский межрайонный прокурор Илья Смольков. Ход и результаты процессуальной проверки взяты под контроль прокуратуры.

Пожар произошел в одном из жилых домов на улице Николоямской утром 23 марта. В результате инцидента 3 человека погибли, еще 4 пострадали. Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей.

К настоящему моменту возгорание удалось полностью потушить. В МЧС уточнили, что пожар произошел в лифтовом холле и частично охватил лестничную клетку 2-го этажа. Сотрудники СК начали доследственную проверку.