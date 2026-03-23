СК начал проверку по факту пожара в центре Москвы

Сотрудники СК начали доследственную проверку по факту пожара на улице Николоямской в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства возгорания.

Вместе с тем в связи с пожаром было временно перекрыто движение по Николоямской улице, сообщили в Дептрансе. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Пожар вспыхнул утром 23 марта в одном из жилых домов на улице Николоямской. В результате 3 человека погибли и еще 4 пострадали. Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей.

К настоящему моменту огнеборцам удалось полностью потушить возгорание. В МЧС уточнили, что пожар произошел в лифтовом холле и частично на лестничной клетке 2-го этажа. К тушению огня привлекались 86 сотрудников и 23 единицы техники МЧС.