23 марта, 06:21
Три человека погибли при пожаре в центре Москвы
Фото: Москва 24
Три человека погибли и еще четверо пострадали в результате пожара в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ пр столице.
Возгорание произошло в одном из жилых домов на улице Николоямской. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 25 человек, в том числе пять детей.
Ранее в Москве горело двухэтажное здание медицинского центра на улице Новослободской. Людей оперативно эвакуировали.
Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров, однако затем огонь распространился на 50 "квадратов". В скором времени огнеборцам удалось потушить огонь. Информация о пострадавших не поступала.
