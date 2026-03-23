Три человека погибли при пожаре в центре Москвы

Три человека погибли и еще четверо пострадали в результате пожара в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ пр столице.

Возгорание произошло в одном из жилых домов на улице Николоямской. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 25 человек, в том числе пять детей.

Ранее в Москве горело двухэтажное здание медицинского центра на улице Новослободской. Людей оперативно эвакуировали.

Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров, однако затем огонь распространился на 50 "квадратов". В скором времени огнеборцам удалось потушить огонь. Информация о пострадавших не поступала.