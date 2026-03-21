21 марта, 12:24

Пожар в медцентре на Новослободской локализован на площади 50 "квадратов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пожар в медицинском центре в Москве локализован на площади 50 квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Возгорание произошло по адресу Новослободская улица, дом 65, строение 1. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров, однако затем огонь распространился. Информация о пострадавших не поступала.

О возгорании стало известно 21 марта. По данным источника, дым поднимался из-под крыши здания. Людей оперативно эвакуировали.

Ранее в рабочем поселке Андреевка произошел крупный пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности. Возгорание достигло площади в 5 тысяч квадратных метров. Силами сотрудников МЧС и пожарных огонь был ликвидирован.

происшествияпожаргород

