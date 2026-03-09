Два человека погибли из-за пожара в жилом доме в Зеленограде

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое мужчин погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"Один из них, по предварительным данным, хозяин квартиры 1963 года рождения", – говорится в сообщении ведомства.

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. По факту ЧП организована процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в подмосковной Икше произошел хлопок газа, за которым последовал пожар. Из-за взрыва обрушились перегородки и перекрытия. В результате происшествия несколько людей пострадали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.