09 марта, 20:39Происшествия
Два человека погибли из-за пожара в жилом доме в Зеленограде
Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Двое мужчин погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Один из них, по предварительным данным, хозяин квартиры 1963 года рождения", – говорится в сообщении ведомства.
Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. По факту ЧП организована процессуальная проверка.
Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в подмосковной Икше произошел хлопок газа, за которым последовал пожар. Из-за взрыва обрушились перегородки и перекрытия. В результате происшествия несколько людей пострадали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
