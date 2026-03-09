Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану возросло до 486 человек с начала эскалации. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав республики.

В ведомстве уточнили, что еще 1 313 человек получили ранения.

Ранее стало известно, что Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Ливане. Париж выделил 6 миллионов евро на экстренную помощь для работающих в стране гуманитарных организаций и открыл фонд поддержки кризисного центра при МИД.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль также уведомлял об увеличении численности войск на юге Ливана и проведении ограниченного рейда против вооруженных формирований и объектов шиитской организации "Хезболлах".