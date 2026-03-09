Армия Израиля нарастила войска на юге Ливана

Фото: Getty Images/Amir Levy

Армия Израиля (ЦАХАЛ) увеличила численность войск на юге Ливана и провела ограниченный рейд против вооруженных формирований и объектов шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил источник гостелерадиокомпании Kan.

Официальный представитель армии Надав Шошани уточнил, что это не начало масштабной наземной операции, а целенаправленный локальный рейд.

В то же время, в результате обстрела центральной части Израиля из Ирана 3 человека получили ранения. Служба скорой помощи "Маген Давид адом" сообщила, что 2 мужчин находятся в тяжелом состоянии без сознания, еще 1 пострадавший доставлен в больницу с осколочными ранениями.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, включая Тегеран, с сообщениями о разрушениях и гибели гражданских. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.

Израиль также уведомлял о новой серии ударов по военным объектам в южном предместье Бейрута.