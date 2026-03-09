Водолазные работы возобновлены на месте поиска троих детей в Звенигороде

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Водолазы возобновили работу по выявлению троих пропавших детей в Звенигороде. Об этом ТАСС рассказали в штабе поисковой операции.

Работы приостанавливались на ночь. За прошедшие сутки было изучено около 600 квадратных метров дна Москвы-реки, но результата это не дало. В рамках поисков водолазы используют эхолоты, установленные на лодках, которые опускаются через лунки. Помимо этого, задействованы пешие группы.

Информация о пропаже 13-летней девочки и двух 12-летних мальчиков после прогулки в микрорайоне Восточный появилась 7 марта. Последний раз их видели около Москвы-реки. Во время осмотра берега был найден головной убор, который может принадлежать одному из подростков.

Волонтеры также изучили камеры видеонаблюдения и допросили свидетелей. К работам в подмосковном Звенигороде привлекли более 285 человек. По предварительным данным, дети могли утонуть в реке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

