09 марта, 09:30

Происшествия
BNA: на объекте близ столицы Бахрейна из-за иранского удара произошел пожар

Пожар произошел на объекте близ столицы Бахрейна из-за удара Ирана – СМИ

Фото: 123RF.com/wp4289

Возгорание возникло после атаки Ирана на одном из объектов в районе Эль-Маамир. Об этом сообщает агентство BNA.

По предварительным данным, зданию, которое находится к югу от столицы Бахрейна, был нанесен материальный ущерб. Огнеборцы занимаются ликвидацией пожара. При этом в результате случившегося никто не погиб.

На этом фоне нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор после удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов. В результате деятельность фирмы была прервана. При этом потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены, указали в организации.

В свою очередь, как сообщило министерство обороны ОАЭ на своей странице в соцсети Х, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана. В ведомстве предупредили, что громкие хлопки, которые могут слышать местные жители, вызваны работой систем ПВО.

Ранее на нефтяном месторождении на месторождении Фоз в эмирате Фуджейра произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, образовавшихся в результате успешного перехвата цели силами ПВО. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

