Пожар возник на месторождении в ОАЭ после работы ПВО

Фото: depositphotos/Afotoeu

На нефтяном месторождении на месторождении Фоз в эмирате Фуджейра произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, образовавшихся в результате успешного перехвата цели силами ПВО. Об этом сообщает медиа-офис эмирата.

Отмечается, что оперативные службы приступили к работе по ликвидации возгорания. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Ранее силы ПВО Саудовской Аравии перехватили 4 БПЛА, летевших в сторону нефтяного месторождения Шайба. Подробности инцидента министерство обороны королевства не приводит.