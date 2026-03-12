Бастрыкин потребовал доклад о нападении на семью на Камчатке из-за парковки

Фото: kremlin.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения на семью в Петропавловске-Камчатском из-за парковки. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.

Видео драки из-за парковочного места распространилось в соцсетях. Предварительно, житель Петропавловска-Камчатского и его сын получили ранения от нескольких приезжих, вооружившихся битами и дубинками. Также пострадала мать потерпевшего, которая пыталась прекратить драку. Кроме того, один из нападавших оскорбил потерпевших и других граждан.

Правоохранители расследуют уголовное дело. Бастрыкин поручил инициировать вопрос о передаче дела в производство следственных органов СК РФ, а также дать правовую оценку публичным высказываниям участников конфликта.

Ранее таксист напал на пассажирку и проломил ей голову саперной лопаткой в микрорайоне Боровое в Воронеже. Пострадавшую госпитализировали с открытым переломом свода черепа, а таксиста задержали.

Еще один инцидент произошел в Казани, где победительнице конкурса красоты из Кирова Надежде Шустовой изуродовали лицо в местном клубе. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу, где ей зашили "глубокую – до кости" рану.