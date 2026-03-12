Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в пятый раз переизбран на пост президента Федерации хоккея России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления организации Аркадия Ротенберга.

Третьяка переизбрали единогласно. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

Между тем Минспорт и ФХР обсудили подачу иска в швейцарский суд о допуске российских хоккеистов до международных соревнований с флагом и гимном, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

"Рассчитываем на положительное решение. Ждем имплементации документов от Международной федерации хоккея", – указал глава Минспорта.

В свою очередь, Ротенберг добавил, что все идет к тому, что РФ будет выступать на чемпионате мира и других турнирах под флагом и гимном.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сказал, что Россия перестала быть хоккейной державой. Так он прокомментировал недопуск российской сборной по этому виду спорта до участия в зимних Олимпийских играх, которые прошли в Италии.

Позже он объяснил, что назвал РФ "не очень-то хоккейной державой", так как в настоящее время страна не может повлиять на принятие решений в международном пространстве.