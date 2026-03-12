Российским дачникам запретили содержать на участках некоторых диких зверей

В 2026 году в России вступили в силу новые правила по содержанию дачных участков. Чего именно они коснулись и какие санкции предусмотрены в случае нарушения – в материале Москвы 24.

Дача пуме не дом

Новые требования для российских дачников начали работать в 2026 году. В частности, теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей из утвержденного перечня. В него попали змеи (в том числе морские, а таже кобры, питоны, удавы длиннее четырех метров), хищники (пумы, рыси и снежные барсы), бегемоты, крокодилы, моржи, тюлени и некоторые виды черепах, китообразных, ящериц, пауков и скорпионов.

Нарушителям грозит штраф от 1 500 до 3 000 рублей с конфискацией животного. Если же такой зверь нанес кому-то ущерб, сумма взыскания может достичь 30 000.

Борьба с отходами и борщевиком

Кроме того, ужесточились правила пожарной безопасности. Теперь мангал разрешено размещать минимум в 5 метрах от жилья, а костер – не ближе 50 метров относительно построек.

Усилился и контроль за обращением с отходами. Владельцам запретили складировать мусор на своем участке, закапывать его в землю или сливать бытовые стоки в канавы. Теперь все отходы важно вывозить на контейнерные площадки товарищества, в противном случае нарушителям грозит штраф до 3 000 рублей.

Также с 1 марта собственники земли обязаны уничтожать растения-вредители, в частности борщевик Сосновского, – перечень других опасных видов установлен в соответствии с регионом проживания. Кроме того, требование распространяется на все категории участков, а не только на сельскохозяйственные. В случае нарушения размер штрафа для физических лиц составит от 20 000 до 50 000 рублей, для должностных – от 50 000 до 100 000.

Льготы и упрощенка

Кроме того, дачникам положены и льготы. В частности, при расчете налога на жилой дом из его общей площади будут исключать 50 квадратных метров. Это означает, что, если площадь строения не превышает указанного значения, налог за него в 2026 году взиматься не будет.

Также у собственников появилась возможность оформить дачные постройки по упрощенной процедуре. Это возможно благодаря продлению срока действия дачной амнистии до 2031 года. Вместе с тем владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, вовсе освобождаются от обязанности направлять уведомления в органы власти.

В свою очередь, согласно упрощенной схеме, можно оформить жилые и садовые дома площадью до 500 квадратных метров, высотой не более 20 метров и с количеством этажей до 3 включительно. Для таких построек не требуется экспертизы проекта и разрешения на строительство. Аналогичные правила распространяются на бани, сараи и колодцы. При этом важным условием остается обязательная регистрация объектов сразу после завершения строительства, в противном случае эксплуатация построек не допускается. Для оформления владельцу достаточно подготовить технический план и направить документы в Росреестр через МФЦ.

Освоение земли

Также продолжает действовать требование об обязательном освоении земельных участков. Собственникам отводится 3 года с момента приобретения, чтобы начать использовать территорию по целевому назначению. В противном случае предусмотрены штрафы – от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей. Участок признают неосвоенным, если он захламлен больше года или наполовину зарос сорняками высотой от метра.

С 1 марта вступил в силу еще один закон, который вносит изменения в порядок использования участков. Способ эксплуатации земли теперь неразрывно связан с требованиями градостроительного или лесохозяйственного регламента, сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиту Чаплина.





Никита Чаплин член комитета Госдумы по бюджету и налогам Если раньше существовала определенная вариативность и возможность для маневра, то теперь правила становятся более строгими. Участок должен использоваться строго в соответствии с тем видом деятельности, который предусмотрен для данной территории документами градостроительного зонирования.

Эксперт отметил, что владельцам земли в СНТ или под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) беспокоиться не о чем – для них ничего не меняется. Новые правила коснутся только тех, кто использовал землю не по назначению. Выявлять нарушения планируют через налоги, регистрацию сделок или по сигналам соседей.

Также парламентарий уточнил, что лесные участки теперь привязаны к лесохозяйственному регламенту. Изменение их назначения (под застройку) возможно только после смены категории.

