Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 19:07

Политика

В Госдуму внесен законопроект о выплате 13-й зарплаты к 1 мая

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение ежегодной выплаты 13-й зарплаты ко Дню весны и труда, отмечающемуся 1 мая. Инициатива размещена на портале обеспечения законодательной деятельности.

Авторами выступили депутаты от партии "Справедливая Россия" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Согласно документу, проект предполагает корректировку статьи 135 Трудового кодекса РФ.

По новым правилам, размер премии будет равен среднему заработку сотрудника. Более того, выплата должна производиться до 1 мая, чтобы сделать систему премирования предсказуемой.

"Ее периодичность объективно совпадает с наступлением конкретного нерабочего праздничного дня – обстоятельства, не зависящего от усмотрения работодателя", – говорится в пояснительной записке.

По мнению парламентариев, принятие законопроекта улучшит социальные гарантии для сотрудников, повысит их материальное благополучие, укрепит принцип справедливости в трудовых отношениях и будет способствовать достижению целей государственной политики по улучшению качества жизни граждан, занятых в экономике.

Ранее Миронов высказал еще одну подобную идею, согласно которой в стране могут ввести 13-ю зарплату перед Новым годом и 13-ю пенсию. Парламентарий назвал инициативу честной и справедливой, поскольку люди живут бедно и хотят сделать подарки родным перед праздником.

До этого стало известно, что по итогам 2025 года средние зарплаты россиян выросли на 13,5%, а реальные доходы – на 4,4%. Этому в том числе поспособствовало снижение уровня безработицы в стране до исторического минимума.

