В ГД предложили ввести 13-ю зарплату и пенсию

В России могут ввести 13-ю зарплату перед Новым годом и 13-ю пенсию. С соответствующим предложением выступил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Депутат отметил, что это "не помешает" перед праздником.

"Потому что люди живут бедно, люди концы с концами сводят, а перед Новым годом кто-то хочет сделать подарки своим родным и близким, кто-то просто хочет отпраздновать нормально Новый год", – приводит слова Миронова ТАСС.

Инициативу депутат назвал справедливой и честной. По его словам, предложения уже внесены фракцией на рассмотрение Госдумы.

Ранее депутаты предложили назначить ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей ветеранам труда. Миронов напомнил, что в стране живет большое количество людей с соответствующим почетным званием. При этом льготы для них различаются в зависимости от региона.

В нижнюю палату парламента был направлен законопроект о введении единых федеральных правил присвоения этого статуса.