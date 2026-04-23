Белый дом заявил, что Трамп не установил сроки завершения перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп не устанавливал для Тегерана четких сроков по передаче мирного предложения, а также сроков завершения режима прекращения огня. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время общения с журналистами.

Вашингтон все еще добивается ответа от Тегерана по поводу мирной сделки. Несмотря на продление перемирия, морская блокада портов Ирана и военная операция "Экономическая ярость" по-прежнему остаются в силе, подчеркнула Левитт.

По ее словам, администрация США имеет представление о том, кто бы мог заключить сделку с Вашингтоном со стороны Ирана. Она не уточнила, о ком идет речь.

Помимо этого, в Белом доме вновь раскритиковали европейских партнеров за отсутствие поддержки морской блокады Ирана в Ормузском проливе.

Ранее Трамп не исключил, что мирные переговоры с Ираном могут состояться уже в ближайшие дни. Первый этап консультаций США и Ирана по урегулированию конфликта состоялся в Пакистане 11 апреля, но стороны так и не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

Следующий раунд переговоров мог состояться 22 апреля, однако Тегеран отказался принимать участие в обсуждениях, подчеркнув, что Вашингтон лишь препятствует достижению приемлемого соглашения.

После этого Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном до представления Тегераном мирного предложения. Однако Исламская Республика не признала продление перемирия, отметив, что будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.