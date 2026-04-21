21 апреля, 18:24

Политика

В Пакистане заявили, что Иран пока не подтвердил участие в переговорах с США в Исламабаде

Иран пока не подтвердил свое участие в переговорах с США в Исламабаде. Об этом в соцсети Х сообщил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

"Пакистан приложил искренние усилия, чтобы убедить иранское руководство принять участие во втором раунде переговоров, и эти усилия продолжаются", – говорится в публикации.

Эскалация Ближневосточного конфликта произошла в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Вашингтон и Тегеран провели мирные переговоры 11–12 апреля, однако не смогли договориться. По данным СМИ, второй раунд американо-иранских переговоров может пройти 22-го числа.

Журналисты писали, что Исламская Республика затягивает переговорный процесс из-за давления на руководство страны со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По их словам, представители КСИР не хотят вести диалог, пока Штаты не снимут блокаду Ормузского пролива.

