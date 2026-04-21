В Иране заявили, что США попросили Тегеран составить мирный план

Американские власти через посредников предложили Ирану сформировать новый план переговоров после отказа Тегерана от мирного плана Вашингтона из 15 пунктов. Об этом рассказал в интервью изданию "Ведомости" посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По его словам, Тегеран всегда готов к мирным переговорам, однако они не должны проводиться с позиции силы и угрозы, а также под давлением.

"Мы отвергли сразу их план из 15 пунктов. Мы не могли с ним согласиться. И потом сами американцы предложили через посредников, чтобы Иран разработал новый план", – отметил Джалали.

Дипломат сообщил, что в Тегеране уже разработали соглашение из 10 пунктов, при этом США его одобрили. Новый план может стать основой для дальнейших консультаций.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Лишь в начале апреля США временно согласились отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана. 11–12 апреля Вашингтон и Тегеран провели мирные переговоры. В результате стороны не смогли договориться.

Следующий раунд переговоров мог состояться 20 апреля, но иранская сторона отказалась от встречи. В Тегеране заявили, что не видят смысла продолжать диалог в текущих условиях, поскольку считают требования Вашингтона завышенными, а подход – нереалистичным.