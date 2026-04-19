19 апреля, 20:05

Политика

Переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа

Фото: ТАСС/ЕРА/SOHAIL SHAHZAD

Переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа. Об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью с телеканалом NBC.

Он не стал отвечать на вопрос, согласится ли Тегеран передать Вашингтону запасы обогащенного урана. Постпред допустил, что США могут продлить режим прекращения огня, даже если не согласуют условия мирного соглашения.

"Абсолютно все варианты находятся на столе (для рассмотрения. – Прим. ред.)", – отметил Уолтц.

При этом, по данным агентства Tasnim, Иран пока не принимал решения об отправке делегации на переговоры с США.

"Переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада", – добавило издание.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что делегация США прибудет в Исламабад для участия в переговорах с Ираном в понедельник, 20 апреля. Он пригрозил уничтожить электростанции и мосты в Иране при его отказе заключить сделку.

СМИ уточнили, что участие в переговорах примут американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Журналист ABC Джонатан Карл со ссылкой на Уолтца заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит делегацию.

Иран восстановил военный контроль над Ормузским проливом и закрыл его для судов

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

