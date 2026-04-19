Переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа. Об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью с телеканалом NBC.

Он не стал отвечать на вопрос, согласится ли Тегеран передать Вашингтону запасы обогащенного урана. Постпред допустил, что США могут продлить режим прекращения огня, даже если не согласуют условия мирного соглашения.

"Абсолютно все варианты находятся на столе (для рассмотрения. – Прим. ред.)", – отметил Уолтц.

При этом, по данным агентства Tasnim, Иран пока не принимал решения об отправке делегации на переговоры с США.

"Переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада", – добавило издание.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что делегация США прибудет в Исламабад для участия в переговорах с Ираном в понедельник, 20 апреля. Он пригрозил уничтожить электростанции и мосты в Иране при его отказе заключить сделку.

СМИ уточнили, что участие в переговорах примут американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Журналист ABC Джонатан Карл со ссылкой на Уолтца заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит делегацию.

