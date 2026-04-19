Форма поиска по сайту

Новости

19 апреля, 14:13

Политика

Глава турецкого МИД заявил, что прекращение огня между США и Ираном следует продлить

Фото: ТАСС/ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH

Временное прекращение огня между США и Ираном следует продлить, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

Он отметил, что мир "вздохнул с облегчением" после того, как было объявлено прекращение огня.

"Мы поддерживаем проведение переговоров между США и Ираном. <...> Мы считаем, что временное перемирие, срок которого истекает на будущей неделе, следует продлить, несмотря на имеющиеся между сторонами разногласия", – подчеркнул Фидан.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильские и американские объекты в регионе. 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил о вводе режима прекращения огня сроком на две недели.

Переговоры США и Ирана об урегулировании прошли в Пакистане 11 апреля, но стороны так и не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям. Позже в СМИ появилась информация, что США в ближайшее время могут продолжить военную операцию против Ирана, если прогресс в переговорах не будет достигнут.

политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика