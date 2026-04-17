17 апреля, 14:50

Политика

Трамп сорвал голос на переговорах с иранцами

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сорвал голос во время тяжелых телефонных переговоров с иранской стороной. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на члена верхней палаты американского конгресса Линдси Грэма.

По его словам, глава Белого дома напрямую разговаривает с представителями Ирана.

"Несколько дней назад он звонил иранцам, и разговор стал довольно жарким – до такой степени, что Трамп громко заявил Ирану, что произойдет, если они продолжат играть в игры", – поделился сенатор в эфире Fox News.

Грэм также признался, что не хотел бы оказаться на месте представителей Тегерана в тот момент.

Президент США ранее заявил, что Иран пошел на беспрецедентные уступки и согласился передать Вашингтону обогащенный уран под завалами разрушенных предприятий. При этом он добавил, что США и Иран "о многом договорились" и скоро может произойти "что-то очень положительное".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильские и американские объекты в регионе.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

