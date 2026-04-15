Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 апреля, 17:55

Политика

Трамп выразил сожаление, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сожалеет, что Ормузский пролив нельзя переименовать в "пролив Трампа". Об отсутствии поддержки этой идеи он рассказал в интервью телеканалу Fox Business.

"Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: "Как лучше?" Мне ответили: "Любой вариант подходит", – поделился американский лидер.

Глава Белого дома также раскритиковал политику Европы в отношении миграции, назвав ее "ужасной".

Ранее Трамп заявил, что разочарован в премьер-министре Италии Джордже Мелони из-за отсутствия поддержки по Ирану. В частности, он получал сигналы о нежелании Рима участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива.

США начали блокаду Ормузского пролива 13 апреля. Она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В свою очередь, власти Ирана планируют создать особый режим для Ормузского пролива. Для этого задействованы все необходимые средства.

Песков заявил о негативных последствиях блокады Ормузского пролива

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика