Трамп выразил сожаление, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь

Президент США Дональд Трамп сожалеет, что Ормузский пролив нельзя переименовать в "пролив Трампа". Об отсутствии поддержки этой идеи он рассказал в интервью телеканалу Fox Business.

"Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: "Как лучше?" Мне ответили: "Любой вариант подходит", – поделился американский лидер.

Глава Белого дома также раскритиковал политику Европы в отношении миграции, назвав ее "ужасной".

Ранее Трамп заявил, что разочарован в премьер-министре Италии Джордже Мелони из-за отсутствия поддержки по Ирану. В частности, он получал сигналы о нежелании Рима участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива.

США начали блокаду Ормузского пролива 13 апреля. Она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В свою очередь, власти Ирана планируют создать особый режим для Ормузского пролива. Для этого задействованы все необходимые средства.