Трамп рассказал о разочаровании в Мелони из-за ее позиции по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в премьер-министре Италии Джордже Мелони из-за отсутствия поддержки по Ирану. Об этом он высказался в интервью газете Corriere della Sera.

По словам американского лидера, Мелони "будто подменили". При этом Италия никогда не будет прежней, уверен Трамп. Он связывает это с тем, что страну, как и всю Европу, "убивает иммиграция".

Вместе с тем глава Штатов обратил внимание, что премьер-министр Италии не предпринимает шагов для восстановления доступа к нефти. В частности, Трамп получал сигналы о нежелании Рима участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива.

"Мелони просто говорит, что Италия не будет в этом участвовать. И это несмотря на то, что свою нефть она получает оттуда, а отношения с США очень важны для Италии", – сказал глава Белого дома.

Он также признался, что в последнее время перестал общаться с Мелони. При этом глава Белого дома подверг критике не только итальянское правительство, но и европейские страны в целом за неготовность отстаивать свои интересы в зоне Персидского залива.

Дополнительным поводом для недовольства американского лидера стало то, что Мелони выступила на стороне Папы Римского Льва XIV, который осудил действия США в Иране и назвал неприемлемыми угрозы Трампа иранскому народу. Он указал, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.

В ответ на это американский лидер заявил, что понтифик "слаб в вопросах борьбы с преступностью и ужасен в области внешней политики". Трамп также отметил, что выполняет на своем посту именно то, для чего его избрали, – снижает преступность до рекордно низких показателей и "создает величайший фондовый рынок в истории".