03 апреля, 19:01

ANSA: Мелони отправилась с необъявленным визитом в страны Персидского залива

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони направилась с необъявленным визитом в страны Персидского залива. Об этом сообщает агентство ANSA.

По информации журналистов, дипломат уже прибыла в город Джидда в Саудовской Аравии. Кроме того, она планирует встретиться с ведущими лидерами региона Персидского залива и посетить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар в ближайшие дни.

Источники СМИ в правительственном дворце Киджи отметили, что основная цель визита Мелони заключается в укреплении национальной энергетической безопасности.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа стремительными темпами движется к энергетическому кризису на фоне ситуации вокруг Ирана, а также из-за отказа от российских нефти и газа. Он обратил внимание на острую нехватку энергоносителей и рост цен на сырье и топливо.

По мнению министра, в сложившейся ситуации следовало бы увеличить поставки энергоносителей в Европу, однако, как он отметил, на европейском рынке нет ни арабской, ни российской нефти, ни российского газа.

Вместе с тем Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд указали на проблемы с добычей и транспортировкой энергоносителей, возникшие из-за кризиса на Ближнем Востоке. По их мнению, это негативно сказывается на глобальной энергетической безопасности.

Россия может сыграть важную роль в формировании новой международной торговли

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

