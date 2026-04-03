ANSA: Мелони отправилась с необъявленным визитом в страны Персидского залива

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони направилась с необъявленным визитом в страны Персидского залива. Об этом сообщает агентство ANSA.

По информации журналистов, дипломат уже прибыла в город Джидда в Саудовской Аравии. Кроме того, она планирует встретиться с ведущими лидерами региона Персидского залива и посетить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар в ближайшие дни.

Источники СМИ в правительственном дворце Киджи отметили, что основная цель визита Мелони заключается в укреплении национальной энергетической безопасности.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа стремительными темпами движется к энергетическому кризису на фоне ситуации вокруг Ирана, а также из-за отказа от российских нефти и газа. Он обратил внимание на острую нехватку энергоносителей и рост цен на сырье и топливо.

По мнению министра, в сложившейся ситуации следовало бы увеличить поставки энергоносителей в Европу, однако, как он отметил, на европейском рынке нет ни арабской, ни российской нефти, ни российского газа.

Вместе с тем Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд указали на проблемы с добычей и транспортировкой энергоносителей, возникшие из-за кризиса на Ближнем Востоке. По их мнению, это негативно сказывается на глобальной энергетической безопасности.

