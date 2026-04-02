Сийярто заявил, что Европа стремительно приближается к энергетическому кризису

Фото: ТАСС/AP/Boglarka Bodnar

Европа стремительными темпами движется к энергетическому кризису на фоне ситуации вокруг Ирана, а также из-за отказа от российских нефти и газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В видеообращении, которое транслировали венгерские телеканалы, глава МИД страны отметил, что в государствах Евросоюза уже наблюдаются острая нехватка энергоносителей и рост цен на сырье и топливо. По его словам, конфликт не прекращается и не ослабевает, вследствие чего оказались заблокированы 20% мировых поставок нефти.

Сийярто также обратил внимание, что в европейских хранилищах осталось всего 9% от объема годового потребления природного газа. По его мнению, неудивительно, что в последние недели европейской экономике пришлось столкнуться с 60% повышением цен на газ и 70% повышением цен на нефть.

По мнению министра, в сложившейся ситуации следовало бы увеличить поставки энергоносителей в Европу, однако, как он отметил, на европейском рынке нет ни арабской, ни российской нефти, ни российского газа. Именно поэтому, подчеркнул Сийярто, рост цен носит драматический характер.

Глава МИД добавил, что в этих условиях план венгерской оппозиционной партии "Тиса", который предусматривает отказ от поставок российского сырья и топлива, может привести к трагическим последствиям "для Венгрии, венгерских семей и венгерской экономики". Правительство страны, по его словам, намерено не допустить такого развития событий.

Согласно с "Планом энергетической перестройки", разработанным экспертами "Тисы", партия в случае победы на парламентских выборах 12 апреля намерена немедленно предпринять следующие шаги: отменить установленный правительством потолок цен на бензин, ввести рыночные цены на коммунальные услуги, перевести нефтеперерабатывающий завод компании MOL с использования российской нефти на другие сорта, а также ввести "налог на энергетическую независимость".

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за ее спорных решений в энергетической сфере наступила "зима". Он отмечал, что ее политика привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

Также Дмитриев подчеркивал, что российская энергетика является ключевым фактором выживания для всего мира. По его словам, Россия обладает самыми мощными природными ресурсами и запасами.