Дмитриев заявил о "наступлении зимы" для фон дер Ляйен из-за решений по энергетике

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о "наступлении зимы" для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за ее спорных решений в энергетической сфере.

"Для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в энергетической сфере, начинают проявляться", – написал Дмитриев в соцсети X.

В начале марта Владимир Путин объявил, что Россия может досрочно покинуть европейский рынок газа, если Европа решит полностью отказаться от отечественного топлива. Президент напомнил о планах ЕС через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного.

При этом в 2027 году ограничения могут стать еще более строгими. В связи с этим глава государства поручил правительству и отечественным компаниям изучить возможность поставок природного газа из России на новые перспективные рынки.

Позже президент заявил, что Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.