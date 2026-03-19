Дмитриев заявил, что надвигающееся "цунами" цен на нефть и газ опустошит Европу

Надвигающееся "цунами" из-за резкого роста цен на нефть и газ опустошит Европу. Таким мнением спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился в соцсети Х.

"Оно (цунами. – Прим. ред.) является следствием упрямой стратегической глупости русофобов, таких как (глава Еврокомиссии. – Прим. ред.) Урсула (фон дер Ляйен. – Прим. ред.) и (глава дипслужбы ЕС. – Прим. ред.) Кая (Каллас. – Прим. ред.)," – отметил Дмитриев.

По его словам, политики сами отвергли надежную и экономически выгодную российскую энергию.

Ранее спецпредставитель президента предрек рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

Ситуация на рынке нефти обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы. Кроме того, он закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.

Из-за этого США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта. Еще через некоторое время американский президент Дональд Трамп на 60 дней разрешил иностранным судам перевозку нефти между портами США для снижения цен на топливо.