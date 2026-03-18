Трамп смягчил правила морских перевозок для сдерживания цен на нефть

Президент США Дональд Трамп на 60 дней разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Это (приостановка действия закона Джонса. – Прим. ред.) очередной шаг по смягчению краткосрочных перебоев на рынке нефти в то время, как американские военные продолжают выполнять задачи в рамках операции "Эпическая ярость", – написала Левитт в соцсети X.

По ее словам, это позволит таким жизненно важным ресурсам, как нефть, природный газ, удобрения и уголь, беспрепятственно поступать в порты США.

Упомянутый закон был принят еще в 1920 году для регулирования морской торговли в американских водах. Он требует, чтобы все грузы между портами страны перевозились исключительно судами, которые построены в Штатах и плавают под флагом государства.

Кроме того, министерство финансов США разрешило операции с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA и связанными с ней структурами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральную лицензию управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно документу, такие операции разрешены для американских компаний, зарегистрированных до 29 января 2025 года. Контракты также должны подпадать под юрисдикцию США, а платежи в адрес заблокированных лиц направляться на специальные счета.

Вместе с тем лицензия допускает операции с правительством Венесуэлы. Однако запрещены операции с долгом Венесуэлы, сделки с участием лиц из санкционных списков (за исключением самой PdVSA), а также транзакции с участием структур, связанных с Россией, Ираном, КНДР или Кубой.

Документ также запрещает расчеты в цифровых активах или золоте и сделки с участием заблокированных судов.

Ситуация на рынке обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские базы, а позже закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

Спустя некоторое время Штаты сняли санкции с операций по продаже российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Лицензия действует до 11 апреля и не касается транзакций, связанных с Ираном.