Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:52

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Также аэропорт Шереметьево обеспечивает вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. В пресс-службе авиагавани предупредили, что возможны корректировки в расписании полетов.

В связи с этим пассажирам необходимо быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту самолета. Информацию о статусе своего рейса можно уточнить через коммуникационные каналы авиакомпаний.

Ранее, 5 мая, аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Шереметьево. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика