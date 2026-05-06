Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 21:28

Политика

МИД РФ призвал зарубежные страны эвакуировать своих дипломатов из Киева

Фото: Моя улица

МИД России призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства.

Уточняется, что МИД направил аккредитованным в Москве иностранным дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций ноту в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы. В документе ведомство также призывает к эвакуации иностранных граждан из Киева.

Подчеркивается, что это связано с неизбежностью ответного удара Вооруженных сил (ВС) России по украинской столице, включая центры принятия решений, в случае реализации Украиной своих террористических замыслов.

Захарова также подчеркнула, что странам Евросоюза (ЕС) не стоит рассчитывать на то, что прозвучавшие угрозы удастся "замолчать".

"Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима", – заявила она.

Однако в данном случае, по ее словам, европейским странам "не должен отказать инстинкт самосохранения". Дипломат уточнила, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию.

"Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно", – добавила Захарова.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Он утверждал, что для этого будут использованы дроны.

В ответ в Минобороны РФ заявили, что российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Вместе с тем в ведомстве указали, что ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы.

Вместе с тем по решению Владимира Путина в зоне спецоперации было объявлено праздничное перемирие. Оно продлится с 8 по 9 мая. В Минобороны выразили надежду, что Киев последует этому примеру.

Читайте также


политика

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика