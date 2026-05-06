Посольство РФ в Берлине потребовало от германской стороны отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая флагов России и символики, связанной с Днем Победы, на советских воинских мемориалах. Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба российской дипмиссии.

По распоряжению берлинских властей в очередной раз под запрет подпали флаги России и Белоруссии, а также символы, неразрывно связанные с празднованием Дня Победы и освобождения Германии и Европы от нацизма. В их числе – красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная форма, советские песни и марши военных лет.

"Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов геноцидом народов Советского Союза", – подчеркнули в дипмиссии.

Российское посольство назвало указанные запреты абсурдными и циничными, а также вводимыми под предлогом конфликта на Украине.

По мнению дипломатов, ограничения направлены на то, чтобы не позволить потомкам советских воинов-освободителей, а также неравнодушным жителям и гостям столицы Германии достойно отметить годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

О намерении властей Берлина запретить ношение георгиевских лент и прочей символики РФ и СССР на 9 Мая сообщалось ранее. В прошлом году полиция Берлина запрещала вывешивать флаги и транспаранты с российской и советской символикой около военных мемориалов, в том числе возле Советского военного мемориала в Трептов-парке.

Как отмечал политолог Юрий Светов, запрет на использование георгиевской ленты в некоторых странах Европы может быть связан с восприятием символа. Он подчеркивал, что в Новой России лента стала символом победы, в связи с чем и возникла ненависть к ней на Западе.