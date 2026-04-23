Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 20:57

Политолог Светов: запрет носить георгиевскую ленту в Европе связан с восприятием символа

Политолог рассказал, почему в некоторых странах запрещено носить георгиевскую ленту

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Запрет на использование георгиевской ленты в некоторых странах Европы может быть связан с восприятием символа. Об этом "Радио 1" сообщил политолог и журналист Юрий Светов.

По его словам, в Новой России лента стала символом победы, отсюда возникла к ней ненависть на Западе.

"Как они могут признать, что это именно символ мужества, с которым отражены были и Наполеон, и Гитлер? В ряде стран законы приравнивают появление с георгиевской лентой к правонарушению: людей задерживают, арестовывают, штрафуют", – рассказал эксперт.

Он напомнил, что георгиевская лента была учреждена около 260 лет назад для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо России. Девизом награды была фраза "За службу и храбрость". Лента оставалась в семье награжденного и после его смерти, в СССР традиция была продолжена в ордене Славы.

Светов уточнил, что ленту носили на груди. Ее также можно приколоть на лацкане.

"Река времен в своем течении уносит все, но надо постоянно напоминать, чтобы не забывалось. Только не надо пафоса, громкие слова хуже всего для патриотического воспитания", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что темы патриотизма, веры и религии должны обсуждаться в семье. Когда ребенок слышит рассказы от родителей, бабушек и дедушек, то воспринимает их по-другому, резюмировал Светов.

Ранее сообщалось, что в России началась акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. До 9 мая волонтеры, сторонники "Единой России" и представители РЖД раздадут миллионы лент на 8 тысячах площадках по всей стране.

