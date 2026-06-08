Политолог Газарян: Армения будет постепенно отдаляться от России после победы Пашиняна

Партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна одержала победу на парламентских выборах, однако не смогла преодолеть 50% барьер голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия страны. Что теперь ждет страну и как она будет выстраивать отношения с Россией, разбиралась Москва 24.

Партия большинства

Фото: legion-media.com/SOPA Images/Sipa USA/Nicholas Muller

Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, набрала большинство голосов на парламентских выборах 7 апреля. Согласно опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) данным, за нее свои голоса отдали 727 160 избирателей, что составило 49,81%. Сам Пашинян после выборов опубликовал в телеграм-канале видео под песню Queen – We Are the Champions, пожелав соотечественникам доброго утра.

В центре Еревана после выборов сохраняется спокойная обстановка, однако некоторые жители выражают разочарование результатами, сообщили РИА Новости.





житель Еревана Мы не любим Пашиняна за все, что он делает, а теперь нам терпеть его еще несколько лет.

На втором месте блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна (23,29% голосов), на третьем – альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (9,94%). Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна получила 3,996%, что ниже 4-процентного проходного барьера, поэтому она не проходит в парламент. В целом явка на выборах составила 58,97%. При этом ранее Пашинян публично призывал сотрудников силовых структур задерживать представителей оппозиции.

"Я не как премьер-министр, а как гражданин Республики Армения ожидаю и требую от правоохранительной системы, чтобы все, кто занимается фальсификацией выборов и раздачей избирательных взяток, очень быстро – в течение нескольких часов – без исключений оказались в тюрьме", – говорил Пашинян на митинге в Ереване 5 июня.

По предварительным подсчетам, "Гражданский договор" получит 61 мандат из 105, оппозиционные силы – 44. Экс-глава Минюста Армении, бывшая вице-спикер парламента Арпине Ованнисян пояснила в соцсетях, что у партии власти есть большинство, она формирует правительство и избирает премьер-министра. Но для изменения некоторых важных законов и позиций ей не хватает двух голосов до 3/5, а для изменения конституции – девяти до 2/3.

В то же время "Процветающая Армения" потребовала пересчета голосов из-за "арифметических фокусов". Пресс-секретарь Ивета Тоноян заявила в своих соцсетях, что штаб будет добиваться выявления нарушений и обжалования результатов. Глава ЦИК Ваагн Овакимян на пресс-конференции в Ереване заявил, что окончательные итоги будут известны после пересчета голосов и картина может измениться.

В миссии наблюдателей от СНГ заявили, что нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, выявлено не было. Однако член ЦИК РФ Людмила Маркина, входившая в группу наблюдателей, на брифинге отметила необоснованно усложненную процедуру подсчета голосов: из-за этого члены избиркомов путались при составлении протоколов. Также она обратила внимание на организацию голосования больших групп военнослужащих на ряде участков, что трудно проконтролировать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила в комментарии на сайте ведомства, что выборы в Армении прошли на фоне давления на оппозицию и вмешательства Запада.

"Вся избирательная кампания и сам процесс голосования прошли в обстановке жестких репрессий со стороны армянских властей в отношении оппозиционных партий и движений, их активистов и сторонников. Под "каток" преследований подпала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь. Все это грубое попрание Ереваном демократических принципов и процедур проведения свободных выборов", – сказала Захарова.

В то же время Кремль ожидает оглашения окончательных итогов и внимательно фиксирует все сообщения, включая данные о многочисленных нарушениях в ходе голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Формат отношений с РФ изменится"

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Профессор-исследователь факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Федор Лукьянов в своем телеграм-канале отметил, что результат выборов в целом был прогнозируемым, однако "сатана, как известно, всегда в деталях".

По его оценке, правящая партия недобрала голосов до уровня, который позволил бы ей полностью развязать руки. Если количество мандатов не скорректируется в пользу Пашиняна, парламент рискует превратиться в арену жесткой политической борьбы по ключевым вопросам.





Федор Лукьянов профессор-исследователь факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Общий курс Еревана Пашинян не скрывает: дрейф прочь от Москвы, но без резких разрывов и по возможности с сохранением преимуществ взаимосвязей, как минимум на переходный период. А вот России предстоит определиться даже не с политикой, а с целью.

По мнению политолога Мовсеса Газаряна, текущий результат Пашиняна был достигнут за счет двух важнейших факторов.

"Первое – административный ресурс, второе – медийные манипуляции. Пашинян сумел убедить членов сельских общин и сообществ – их голос оказался очень важным, а также представителей городского гражданского общества", – отметил эксперт в беседе с Москвой 24.

Отвечая на вопрос о вероятности формирования антироссийского блока, он предположил, что резких шагов подобного рода правительство Пашиняна предпринимать не будет.





Мовсес Газарян политолог Но другое дело, что появится второе дыхание у прозападной политики Армении, идентификации отношений с западным сообществом, Турцией и Азербайджаном и это будет делаться в ущерб отношениям с РФ. Участие в российских и пророссийских региональных и международных проектах будет постепенно снижаться, и формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться.

Он уточнил, что речь идет о снижении уровня взаимодействия с Москвой и более активном взаимодействии с западным сообществом по международно-политическим вопросам.

"Что касается возможности вступления Армении в Европейский Союз, сам процесс появления любой страны в таком крупном международном интеграционном объединении требует десятилетий проработки – на мой взгляд, не меньше 10–15 лет. Это понимает и сам Пашинян: он даже заявлял, что Армения была бы рада вступить в ЕС, но пока страна к этому не готова", – добавил Газарян.

В то же время Россия с уважением относится к политическому выбору армянского народа, но от их руководства, по словам эксперта, хотелось бы видеть ясность и перспективу дальнейшего развития диалога.

"Даже если эти отношения изменятся, мы должны понимать, в каком направлении и как. Владимир Путин заявил, что будущее страны должен решать армянский народ. Даже несмотря на возможное снижение двусторонних отношений, в российском обществе и государстве сохраняется очень уважительное и позитивное отношение к Армении", – уточнил он.

Идея о вступлении в Европейский Союз, которую Пашинян озвучил, будто "очаровала" армянскую широкую общественность. Однако процесс приведения норм в соответствие с европейскими стандартами – уже кардинальное изменение государства, его экономики, социальных и политических институтов, резюмировал Газарян.

