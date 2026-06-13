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13 июня, 13:23

Транспорт

Электробусы нового поколения вышли на столичный маршрут № 843

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы российского производства КамАЗ-52222 начали курсировать на маршруте № 843 в столичном районе Северный. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На новом экологичном маршруте № 843 будут курсировать три инновационные машины поколения А5. Переход наземного транспорта на электротягу повышает качество поездок и делает жизнь в городе еще комфортнее", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Электробусы останавливаются у медицинских и образовательных учреждений, а также у парков и смотровых площадок. Также новый маршрут соединяет жилые кварталы со станцией метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Ранее восемь электробусов вышли на маршрут с396 на северо-западе столицы. Они будут курсировать по будним дням.

Новый маршрут проходит через районы Митино, Северное Тушино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево. На электробусах горожане смогут добираться до пяти станций рельсового каркаса, школ и поликлиник.

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