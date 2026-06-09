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09 июня, 10:46

Транспорт

Стартовала поставка автобусов среднего класса для проекта "Москва – область"

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Стартовала поставка автобусов среднего класса "КаМАЗ-4290" в парки ГУП "Мосгортранс" для проекта "Москва – область". Транспорт впервые начал приходить в столицу после тестирования, сообщила пресс-служба Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, первый автобус новой партии поступил на площадку "Тушино". Он уже начал обслуживать маршрут № 1465 от станции метро "Ховрино" до Подрезково.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы обновляем подвижной состав для улучшения качества обслуживания пассажиров как в столице, так и в Московской области. Современные автобусы российского производства повышают комфорт поездок в ближайшее Подмосковье", – отметил Ликсутов.

В 2026 году в парки Мосгортранса поступят 72 автобуса "КаМАЗ-4290". Среди особенностей транспорта:

  • 25 сидячих мест, вместимость – до 70 пассажиров;
  • системы климат-контроля, медиапанели и USB-зарядки;
  • накопительная площадка для колясок и велосипедов у входа в салон.

Мосгортранс получит более 500 автобусов большого и среднего классов разных моделей.

С начала года запущено 17 маршрутов в 8 городских округов Подмосковья. Всего на пригородных линиях работают 360 современных машин большого и среднего классов.

Ранее сообщалось, что электробусы КАМАЗ-52222 вышли на маршрут 485 в ТиНАО. Они будут курсировать в трех районах. Новый маршрут проходит через станции метро "Тютчевская", "Румянцево", "Тропарево" и "Юго-Западная".

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