В МВД предложили сократить число электросамокатов в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ГУ МВД по Москве предложило Центру организации дорожного движения (ЦОДД) сократить квоты на электросамокаты, которые кикшеринговые компании могут выставлять в городе. Соответствующее письмо направил главный госинспектор безопасного дорожного движения по столице Александр Быков, передает РБК.

В ведомстве указали, что с начала года число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) возросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го – до 306. При этом в 26% ДТП самокатами управляли несовершеннолетние.

Всего в ДТП с электросамокатами в указанный период погиб 1 человек и еще 320 пострадали. В 58 случаях несовершеннолетние наезжали на пешеходов. В 19 случаях водители СИМ покидали место аварии.

В письме упоминается, что уже сейчас ЦОДД может снизить число СИМ кикшерингового сервиса на тысячу единиц, если виновником аварии станет несовершеннолетний. Ограничение снимается после устранения нарушений. Также Быков попросил принять меры в отношении арендных компаний, которые предоставляют самокаты детям.

При этом эксперты опасаются, что сокращение квот приведет к росту числа частных СИМ в городе, которые никак не регулируются. Поэтому обеспечить безопасность на дорогах будет труднее.

Представители кикшеринговых сервисов добавили, что уже направили в Дептранс план действий по развитию транспортной политики в сфере микромобильности. В частности, они предложили проводить рейды и вводить санкции за передачу родителями аккаунтов для аренды детям. Кроме того, необходимо внедрить обязательную проверку возраста.

По информации СМИ, Минцифры России и операторы кикшеринга прорабатывают внедрение системы верификации пользователей через портал "Госуслуги". Это поможет повысить безопасность на дорогах и снизить злоупотребление соответствующими сервисами.

