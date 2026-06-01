Электробусы вышли на маршрут с396 на северо-западе Москвы

Восемь современных отечественных электробусов вышли на маршрут с396 на северо-западе Москвы. Они будут курсировать по будням, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Новый маршрут проходит через столичные районы Митино, Северное Тушино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево. На электробусах москвичи смогут доехать до пяти станций рельсового каркаса, школ и поликлиник.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сеть электробусных маршрутов в городе расширяется. Этот современный транспорт делает поездки для пассажиров комфортнее, а также положительно влияет на экологию Москвы.

Пассажиры совершили свыше миллиарда поездок на столичных электробусах с 2018 года. Запуск экологичного транспорта позволил избежать выброса около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и порядка 300 тысяч тонн углекислого газа.

В 2025-м на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они создавались с учетом опыта эксплуатации предыдущих моделей и отзывов горожан.

