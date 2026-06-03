03 июня, 12:17В мире
Невеста в Катаре вернула 37 тысяч долларов за отмененную свадьбу
Фото: 123RF.com/masterwilu
Катарскую компанию обязали вернуть невесте выплаченные 6 лет назад 135 тысяч риалов (37 тысяч долларов) за организацию свадьбы, которая не состоялась. Об этом сообщается в постановлении суда.
Свадьба была отменена в связи с запретом на проведение массовых мероприятий во время пандемии COVID-19. При этом организация не собиралась возвращать средства. Кроме того, компания пыталась оспорить поданный против нее иск.
В итоге суд постановил вернуть невесте деньги, а также обязал организацию оплатить все судебные издержки и выплатить 20 тысяч риалов (5,5 тысячи долларов) в качестве моральной компенсации.
Ранее мошенники в Индии обманули 42 жениха, которые заплатили за массовую свадебную церемонию. Аферисты брали у мужчин по 20 тысяч рупий, обещая подыскать невесту среди воспитанниц сиротского приюта.
Однако, когда мужчины собрались на месте обещанной церемонии, то обнаружили отсутствие каких-либо приготовлений.