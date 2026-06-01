Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 16:54

Происшествия

В Индии мошенники обманули 42 мужчин, заплативших за массовую свадьбу

Фото: 123RF.com/deepkcreation

В Индии мошенники обманули 42 жениха, которые заплатили за массовую свадебную церемонию. Об этом сообщает Mothership.

У мужчин брали по 20 тысяч рупий и обещали подыскать невесту среди воспитанниц сиротского приюта в городе Индаур. Однако, когда мужчины в свадебных нарядах с родственниками и подарками собрались на месте обещанной церемонии, то обнаружили отсутствие каких-либо приготовлений.

Организаторы, Мукеш Байраги и его жена, заявили, что невесты едут, но до вечера девушки так и не появились.

В результате Байраги обвинил в мошенничестве своего брата и тестя, которые жили в Индауре и уверяли, что договорились с приютом о свадьбах.

После правоохранители выяснили, что мошенники отбирали фотографии невест со страниц случайных девушек в социальных сетях. Преступникам обманом удалось получить более 1 миллиона рупий (750 тысяч рублей. – Прим. ред.). В итоге Байраги и его жену арестовали по подозрению в мошенничестве.

Ранее в индийском штате Раджастхан девушка убила мужа через 3 месяца после свадьбы. Совершить преступление ей помог любовник.

Девушка предложила мужу погулять, одновременно с этим сообщив любовнику, куда они направляются. Преступник и два сообщника ждали жертву в кустах у дороги, после чего напали. В настоящий момент пара, а также сообщники арестованы.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика