В Индии мошенники обманули 42 мужчин, заплативших за массовую свадьбу

В Индии мошенники обманули 42 жениха, которые заплатили за массовую свадебную церемонию. Об этом сообщает Mothership.

У мужчин брали по 20 тысяч рупий и обещали подыскать невесту среди воспитанниц сиротского приюта в городе Индаур. Однако, когда мужчины в свадебных нарядах с родственниками и подарками собрались на месте обещанной церемонии, то обнаружили отсутствие каких-либо приготовлений.

Организаторы, Мукеш Байраги и его жена, заявили, что невесты едут, но до вечера девушки так и не появились.

В результате Байраги обвинил в мошенничестве своего брата и тестя, которые жили в Индауре и уверяли, что договорились с приютом о свадьбах.

После правоохранители выяснили, что мошенники отбирали фотографии невест со страниц случайных девушек в социальных сетях. Преступникам обманом удалось получить более 1 миллиона рупий (750 тысяч рублей. – Прим. ред.). В итоге Байраги и его жену арестовали по подозрению в мошенничестве.

