Юрист Ярмуш назвала законными цены за 100 граммов продукта в магазинах

В Сети пожаловались на то, что некоторые магазины указывают стоимость продуктов за 100 граммов, тем самым вводя покупателей в заблуждение. Почему цену пишут таким образом и законно ли это, разбиралась Москва 24.

"Классно придумано"

В Сети завирусился ролик, где девушка рассказывает о покупке печенья в упаковке в одном из сетевых супермаркетов. На видео заметно, что сумма на ценнике и конечная различаются. Оказалось, что на полке была написана цена не за весь товар, а только за 100 граммов.

"Смотрите, как классно придумано: печенье за 59 ₽. Название и все остальное – одно и то же. Поднимаем (сканируем – Прим. ред.) – 209,99. Круто, да?" – поделилась покупательница.

Однако адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что в данном случае нет ничего противозаконного.

"Магазин может установить стоимость в граммах, килограммах, за упаковку, поэтому надо внимательно читать, что написано. Также во многих супермаркетах есть электронные считыватели, помогающие удостовериться в конечной цене", – подчеркнула эксперт.

Обманом будет ситуация, когда фактический объем продукта отличается от заявленного. Если же на ценнике указана стоимость, наименование, вес и другая информация, то все законно, указала эксперт.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Когда эти данные не указаны, это нарушение потребительского права. В этом случае можно обратиться в торговую инспекцию по месту жительства. Также в каждом магазине есть жалобная книга, плюс многие ведут свои соцсети. Часто работают ситуации, когда после поста с жалобой магазин сразу извиняется и исправляет ситуацию.

При этом существует практика, когда производители пытаются повысить маржу за счет уменьшения товара – так называемая шринкфляция. Например, вместо продукта объемом 1 литр за те же деньги продают уже 900 миллилитров. Но если на упаковке отображен реальный объем, нарушений здесь тоже нет, указала Ярмуш.

В пределах разумного?

Магазины указывают стоимость за 100 граммов, прежде всего чтобы не шокировать покупателей с точки зрения психологии, рассказал Москве 24 кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.

"Страшно увидеть цену 1 500 рублей за килограмм (например, мяса или колбасы), а 150 рублей за 100 граммов – цифра более приемлемая. Здесь нет обмана, потому что чаще всего покупают именно такое количество продукта: к примеру, мало кто берет килограмм сырокопченой колбасы или стейков", – отметил эксперт.





Игорь Качалов кандидат экономических наук, маркетолог Что касается шринкфляции, впервые она появилась на рынке алкоголя лет 15–20 назад, когда ввели акцизы на разные объемы бутылок, из-за чего тары начали уменьшать. Для покупателя разницы в 10 граммах по сути нет, а для предприятия – экономия существенная.

С другой стороны, шринкфляция отражает нормы поведения и не падает ниже разумного предела. Если рассмотреть ситуацию на примере молока, то раньше были литровые пачки, потом 0,9, следом появились варианты с 0,8, 0,5, 0,3, 0,2 литра. Меньшие объемы быстрее расходуются и не успевают портиться, а упаковку 0,2 литра можно дать с собой ребенку в школу, объяснил эксперт.

Также он рассказал о ситуации, когда один из брендов по производству сосисок уменьшил количество мясных изделий в пачке с 8 штук до 7. При этом цена на упаковку не поменялась.

"Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию. Подобный ход связан с тем, что расходы производств растут: предприятия платят за бензин, электричество, доставку, смену оборудования", – отметил специалист.

Кроме того, после 2022 года обслуживать технику, задействованную в компаниях, стало сложнее из-за санкций. Приходится либо менять оборудование досрочно на китайское, либо закупать комплектующие для европейского через посредников по повышенной цене, что также повышает себестоимость товаров, заключил Качалов.

