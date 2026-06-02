МИД РФ опубликовал обновленную Концепцию безопасности в зоне Персидского залива

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Российский МИД обнародовал обновленную Концепцию обеспечения коллективной безопасности в районе Персидского залива. Текст документа доступен на официальном сайте министерства.

Из материала следует, что в настоящее время на территории Залива сохраняется кризисная обстановка, вызванная агрессивными действиями США и Израиля против Ирана. В этих условиях крайне важно активизировать совместные политико-дипломатические усилия для поиска долгосрочных и компромиссных решений, которые могли бы снизить напряженность в регионе и заложить основу для его превращения в пространство для сотрудничества и развития.

Россия убеждена, что новая устойчивая система межгосударственных отношений должна базироваться на принципах учета законных интересов всех стран региона и обеспечения комплексной и надежной коллективной безопасности, которая сможет гарантировать их стабильность и защиту от негативного внешнего влияния.

В связи с этим в документе Россия изложила пять ключевых принципов безопасности в Персидском заливе. Среди них – постепенное продвижение к созданию инклюзивной системы безопасности, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем региона.

"Это относится к обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, приверженности ядерному нераспространению, а также к совместной борьбе с острыми вызовами современности, прежде всего с международным терроризмом", – говорится в концепции.

Также в рамках данного документа Москва предлагает государствам залива и другим заинтересованным сторонам создать систему совместных мер для повышения доверия в военной сфере. Это поможет обеспечить прозрачность и долгосрочную предсказуемость деятельности.

Вместе с тем РФ считает необходимым зафиксировать обязательства стран региона не предоставлять свою территорию для атак на соседние государства. Кроме того, предлагается заключить соглашения по контролю за вооружениями, которые предусматривают создание демилитаризованных зон, ограничение накопления обычных вооружений и сбалансированное сокращение вооруженных сил всех сторон.

В свою очередь, для укрепления режима ядерного нераспространения на Ближнем Востоке, основанного на ДНЯО, Россия призывает страны региона предпринять шаги по превращению всего ближневосточного пространства и Северной Африки в зону, свободную от оружия массового уничтожения и средств его доставки.

В вопросе свободы судоходства в Персидском заливе, Аравийском море, Оманском заливе и Ормузском проливе Москва рекомендует руководствоваться принципами обычного права и положениями, изложенными в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, уделяя особое внимание безопасности судов и их экипажей.

США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

В конце мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на пороге заключения выгодного соглашения с Тегераном. Как выяснили журналисты, проект соглашения предусматривает продление режима прекращения огня.

Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию. В течение этого периода Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить пролив от мин.