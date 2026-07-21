Слуцкий назвал бредом слухи о введении выездных виз для россиян

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий опроверг информацию о возможном введении выездных виз для граждан России. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Политик назвал такие утверждения "пустыми слухами" и "полным бредом". Он подчеркнул, что никто не допустит введения подобных мер.

"Свобода перемещения для нас не пустой звук, в отличие от западных политиков, вводящих все новые рестрикции против россиян", – отметил Слуцкий.

Ранее в столичном МВД опровергли нехватку мест для записи на получение загранпаспортов. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года в Москве оформили более 400 тысяч загранпаспортов.

Данная услуга остается одной из самых востребованных, в связи с этим загруженность подразделений, особенно в весенне-летний период, действительно высокая.