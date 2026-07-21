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21 июля, 15:43

Экономика

Центробанк заявил о резком росте инфляционных ожиданий россиян в июле

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле 2026 года резко повысились до 14,7 с 12,4% в июне. Об этом сообщается в материалах исследования "инФОМ", проведенного по заказу Центробанка РФ.

В документах говорится, что в мае показатель составлял 13%, в апреле – 12,9%. При этом в марте ожидания установились на уровне 13,4%, в феврале – 13,1%, в январе и декабре 2025 года – 13,7%.

В анализе также содержатся данные Минэкономразвития, согласно которым инфляция в России на 13 июля достигла 5,62% в годовом выражении.

Небольшое замедление инфляции позволило Банку России в июне снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Ранее показатель держался на уровне 14,5%.

Тогда же регулятор отмечал умеренный рост экономики после снижения в начале года, добавляя, что в последние месяцы перед вынесением решения потребительский спрос и объемы кредитования продемонстрировали увеличение.

Несмотря на все показатели, ЦБ не исключил замедления и снижения ставки, в том числе из-за сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий. Схожее мнение выразили и многие эксперты. Например, аналитик Валерий Корнеев предположил, что регулятор может взять паузу в этом вопросе. В то же время эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто, наоборот, высказывал мнение о том, что на заседании 24 июля показатель может упасть на 0,25%.

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